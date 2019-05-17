Скандальний Окружний адміністративний суд відкрив провадження про заборону 180 топ-чиновникам залишати Україну

Провадження розглядатиметься в Окружному адміністративному суді столиці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу суду.

"Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Національної поліції України щодо непроведення всіх заходів для забезпечення захисту нацбезпеки і непротидії організованій злочинності осіб, які займають політичні посади і які, на думку позивача, могли здійснювати корупційні злочини. Також позивач просить визнати протиправною і бездіяльність СБУ щодо непроведення всіх заходів для забезпечення захисту національної безпеки від організованої злочинності цими особами", - сказано в повідомленні.

Ім'я позивача не вказано.

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Серед третіх осіб, крім президента Петра Порошенка, спікера парламенту Андрія Парубія і прем'єра Володимира Гройсмана зазначено більш ніж 50 народних депутатів президентської фракції, більш ніж 40 членів уряду, голову правління НАК "Нафтогаз України", а також суддів Верховного Суду і членів ВККС. Усього - 180 осіб.

Суд постановив, що справу розглядатимуть у спрощеному порядку, без повідомлення учасників.