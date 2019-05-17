Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
17.05.19 18:08

Скандальний Окружний адміністративний суд відкрив провадження про заборону 180 топ-чиновникам залишати Україну

Позивач, ім'я якого не називають, просить суддів заборонити Порошенкові, Парубію, Гройсману і ще 177 держслужбовцям виїжджати за межі країни. Також він хоче, щоб "бездіяльність" поліції і СБУ визнали злочинною.

Скандальний Окружний адміністративний суд відкрив провадження про заборону 180 топ-чиновникам залишати Україну

Провадження розглядатиметься в Окружному адміністративному суді столиці, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу суду.

"Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Національної поліції України щодо непроведення всіх заходів для забезпечення захисту нацбезпеки і непротидії організованій злочинності осіб, які займають політичні посади і які, на думку позивача, могли здійснювати корупційні злочини. Також позивач просить визнати протиправною і бездіяльність СБУ щодо непроведення всіх заходів для забезпечення захисту національної безпеки від організованої злочинності цими особами", - сказано в повідомленні.

Ім'я позивача не вказано.

Читайте також: Майже 50 справ НАБУ і САП не розглядаються суддями: "рекордне" за затягуванням кримінальне провадження не розглядають уже 25 місяців. ІНФОГРАФІКА

Серед третіх осіб, крім президента Петра Порошенка, спікера парламенту Андрія Парубія і прем'єра Володимира Гройсмана зазначено більш ніж 50 народних депутатів президентської фракції, більш ніж 40 членів уряду, голову правління НАК "Нафтогаз України", а також суддів Верховного Суду і членів ВККС. Усього - 180 осіб.

Суд постановив, що справу розглядатимуть у спрощеному порядку, без повідомлення учасників.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100