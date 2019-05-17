Сущенко сподівається на пожвавлення переговорів про долю українських політв'язнів і обмін, - Фейгін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Був сьогодні в ІК-11 в Кірово-Чепецьку. Спілкувався з Романом Сущенком три години. Пройшов до нього без проблем", - розповів Фейгін.

За його словами у Сущенка "все більш-менш нормально". Йому продовжили до 6 серпня перебування в БМ (безпечному місці). Так що Роман перебуває в тому ж приміщенні з тим же сусідом по камері. Зі здоров'ям у нього зараз загалом все благополучно, стоматологічні проблеми (з флюсом) у колонії вирішили.

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У даний час вирішується питання про те, щоб Роману дозволили триденне побачення з дружиною і дочкою. Планується, що це може відбутися найближчим часом.

Фейгін розповів, що в колонії Сущенко перебуває в певному інформаційному вакуумі, тому з великим інтересом слухає про всі новини в Україні та у світі.

"Сущенко сподівається, що в нових обставинах (після виборів в Україні) можуть пожвавитися переговори про долю українських політв'язнів. І він, звичайно ж, розраховує на обмін", - резюмував юрист.

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