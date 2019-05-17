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17.05.19 18:50

Одного воїна поранено. Ворог 5 разів порушив перемир'я від початку доби, застосувавши гармати калібром 122 мм, - штаб ООС

Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Одного воїна поранено. Ворог 5 разів порушив перемир'я від початку доби, застосувавши гармати калібром 122 мм, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

з автоматичних станкових гранатометів - біля населеного пункту Новотроїцьке;

з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Гнутове.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил тричі:

двічі з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 82 мм - поблизу населеного пункту Золоте-4;

з гранатометів різних систем - біля населеного пункту Кримське.

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Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил дістав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.

Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою".

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