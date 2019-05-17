"Потрібно бути ідіотом на місці Коломойського, щоб цими помилками, якщо вони були допущені, не скористатися", - нардеп від БПП Грановський про справу "Приватбанку"

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я не маю права виключати, що були допущені якісь помилки", - заявив Грановський.

"Ну, треба бути ідіотом на місці Коломойського, щоб цими помилками, якщо вони були допущені, не скористатися. Було б дивно, якби він на них не реагував. А він вже точно не ідіот", - зазначив політик.

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Грановський зазначив, що Високий суд Лондона вирішив, що Англія не має юрисдикції слухати справу щодо збитків "Приватбанку".

"Суд прийшов до висновку, що такого права немає, юрисдикції немає ні над Коломойським, ні над Боголюбовим. І в своєму рішенні суд сказав, попередньо, що ймовірно Нацбанк і Мінфін, мають право стверджувати, що було шахрайство з боку акціонерів ПриватБанку на суму, якщо не помиляюся, близько 400 млн дол, але не на мільярди, про які йшлося раніше. Це рішення в цій частині не є обов'язковим для суду, який слухатиме справу по суті, оскільки це думка виключно судді попередня і в рамках його кейса за підсудністю, не більше. Але сигнал нехороший. Це може в принципі означати, що позивачі - НБУ і МФУ, йшли хибним шляхом весь цей час", - зазначив нардеп.

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Грановський запевняє, що не знає, хто насправді правий.

"Але ми маємо сьогодні якийсь проміжний результат, який, на думку Лондонського суду, в цифровому вираженні виявився в 10 разів менше, ніж сума претензій Нацбанку", - заявив нардеп.

Повний текст інтерв'ю читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НБУ програв апеляцію за позовом колишнього співвласника "Приватбанку"

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

Нацбанк і Мінфін заявили, що подадуть апеляцію після офіційного оприлюднення рішення суду і впевнені у своїй правоті.