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17.05.19 19:14

З українським воїном Василем Джусом, який загинув на Донбасі, попрощаються 19 травня в Івано-Франківську

У неділю, 19 травня, в місті Івано-Франківськ, о 19.00 в Будинку скорботи за адресою: вул. Ребета, 3 відбудеться урочисте прощання з українським воїном Василем Богдановичем Джусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Василь Джус, 1974 року народження, прапорщик, військовослужбовець 114-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Захід", який був відряджений у зону Операції Об'єднаних Сил на посаду навідника в 79 окрему десантно-штурмову бригаду. Він загинув 16 травня під час ведення бою з найманцями РФ поблизу селища Водяне Волноваського району Донецької області від смертельного осколкового поранення, отриманого в результаті мінометного обстрілу наших позицій.

Поховають Героя наступного дня, 20 травня, в селі Букачівці Рогатинського району Івано-Франківської області.

Також дивіться: Український воїн Василь Джус загинув на Донбасі 16 травня. ФОТО

Василь Джус народився 25.09.1974 року. З 2018 року перебував на фронті. У нього залишилися мати і дочка".

З українським воїном Василем Джусом, який загинув на Донбасі, попрощаються 19 травня в Івано-Франківську 01

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