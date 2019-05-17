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17.05.19 20:45

Зеленський запрошує українців вранці 20 травня прийти в Маріїнський парк перед Радою для участі в інавгурації

Новообраний президент України Володимир Зеленський запрошує українців вранці 20 травня прийти в Маріїнський парк у Києві.

Зеленський запрошує українців вранці 20 травня прийти в Маріїнський парк перед Радою для участі в інавгурації

Про це йдеться на сторінці Зеленського в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорогі українці! Я дуже хотів би скласти президентську присягу перед вами, дивлячись народу в очі. Але, на жаль, за регламентом це відбудеться в залі Верховної Ради, перед депутатами. Я запрошую всіх охочих вранці 20 травня до Маріїнського парку, звідки я вирушу до Верховної Ради", - написав Зеленський.

Новообраний президент зазначив, щов парку на великих екранах можна буде побачити клятву Президента. "Відчуватиму, що ви поруч", - додав він.

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Зеленський запрошує українців вранці 20 травня прийти в Маріїнський парк перед Радою для участі в інавгурації 01

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