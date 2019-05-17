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17.05.19 20:59

Податківці ліквідували на Сумщині підпільний цех з виготовлення фальсифікату, в якому щомісяця перероблялося 30 тис. літрів спирту. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Чернігівській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили в Сумській області діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованого алкоголю, в якому щомісяця перероблялося до 30 тис. літрів спирту.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

Податківці ліквідували на Сумщині підпільний цех з виготовлення фальсифікату, в якому щомісяця перероблялося 30 тис. літрів спирту 01

В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч.1, ч.3 ст.204 КК України було встановлено жителя Сумської області, який у своєму гаражі організував діяльність підпільного цеху з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв і розфасовки спирту в пластикову тару. Готову продукцію фігурант реалізовував оптовим покупцям Чернігівської та Сумської областей, а ті продавали фальсифікат через роздрібні торговельні мережі, розташовані в згаданих регіонах.

Встановлено, що в цьому підпільному цеху щомісяця перероблялося до 30 тис. літрів спирту.

Податківці ліквідували на Сумщині підпільний цех з виготовлення фальсифікату, в якому щомісяця перероблялося 30 тис. літрів спирту 02

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Податківці ліквідували на Сумщині підпільний цех з виготовлення фальсифікату, в якому щомісяця перероблялося 30 тис. літрів спирту 03

За результатами обшуків, проведених у місцях виробництва і реалізації фальсифікату в Сумській і Чернігівській областях, з незаконного обігу вилучено 3 тис. 250 літрів спирту, 250 літрів фальсифікованої алкогольної продукції в пластиковій тарі, обладнання та фурнітуру для виготовлення, розливу й упаковки алкогольних напоїв і спирту, пластикові ємності із залишками рідини з характерним запахом спирту, чорнові записи та мобільні телефони.

Податківці ліквідували на Сумщині підпільний цех з виготовлення фальсифікату, в якому щомісяця перероблялося 30 тис. літрів спирту 04

Всього вилучено та передано на відповідальне зберігання ТМЦ загальною вартістю 662 тис. грн.

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Триває слідство.

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