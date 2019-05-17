На Луганщині у відділенні Приватбанку чоловік підірвався на гранаті, намагаючись кинути її в поліцейських (оновлено)

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила співробітник прес-служби Приватбанку Інна Музичук, інформує Цензор.НЕТ.

"У відділенні банку в Старобільську (Луганська область) невідомий громадянин намагався отримати кредит за фальшивими документами і підірвав себе бойовою гранатою, намагаючись кинути її в наряд поліції, який прибув на виклик банку.

За даними прес-служби банку, клієнтів і співробітників банку, які перебували у відділенні, серед постраждалих немає. Співробітникові поліції, якого було контужено наслідок вибуху, надана вся необхідна медична допомога", - написала Музичук.

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За даними Нацполіції, 17 травня о 16.30 в приміщенні філії одного з банків, що по вулиці Шевченка в м. Старобільськ, чоловік 1972 р.н. підірвав гранату. В результаті вибуху чоловік загинув на місці. Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 5 цивільних осіб, з яких 2 - працівники банку, і 3 - місцеві жителі, які перебували в цей час у приміщенні.

Тілесні ушкодження отримав співробітник слідчо-оперативної групи Старобільського відділу поліції. Постраждалі зараз перебувають у лікарні, де лікарі надають їм медичну допомогу. За попередньою інформацією загрози життю постраждалих громадян і працівника поліції немає.