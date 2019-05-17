Останки українського воїна Олександра Каменюка, який загинув під Дебальцевим, перепоховали в Полтаві. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Kolo News.

"20 січня 2015 року в складі зведеного підрозділу працівників ВВС Олександр Олександрович дістав відрядження до міста Костянтинівки Донецької області.

18 лютого 2015 року під час виходу військовослужбовців ЗСУ та зведених загонів правоохоронців противник обстріляв службовий автобус із бійцями підрозділу "Грифон". Двох працівників міліції було поранено. Щоб не допустити ще більших утрат серед особового складу, капітан міліції Олександр Каменюк вирішив прикривати відступ підлеглих і наказав іншим працівникам вибиратися з оточення. Від часу виходу особового складу з Дебальцівського котла Олександра Каменюка вважали безвісти зниклим.

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Разом з іншими, поки що безіменними, героями він був похований на Краснопільському кладовищі в Дніпрі. У травні 2016 року експертиза тіла невідомого полеглого військовослужбовця показала, що це Олександр Каменюк ", - повідомляє видання.

Указом Президента України № 161/2017 від 13 червня 2017 року "за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку" капітана було нагороджено орденом "За мужність" III ступеня (посмертно).

У нього залишилися дружина й дочка.