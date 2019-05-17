Податківці ліквідували дві нелегальні АЗС на Львівщині. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

В рамках проведення операції "Акциз - 2019" було встановлено, що на території області функціонують дві АЗС, через які здійснюється реалізація паливно-мастильних матеріалів без відповідних дозвільних документів.

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За результатами вжитих заходів припинено цю незаконну діяльність, описано та опечатано обладнання для заправки транспортних засобів орієнтовною вартістю 200 тис. грн і 35 тонн дизельного пального орієнтовною вартістю близько 1 млн 50 тис. грн.

Стосовно правопорушників складено протоколи за ч.1 ст.164 КУпАП, які направлено до суду.