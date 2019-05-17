Для перезавантаження антикорупційних органів немає "правового коридору", - Грановський

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання "Чи потрібне перезавантаження антикорупційної системи?" Грановський заявив: "Ось як тільки ми припинимо з вами говорити юридичними категоріями, а перейдемо на мову революційної політичної доцільності, ми тут же програли. Чи можливе перезавантаження? Давайте згадаємо, що було з Холодницьким. Він пройшов через усі кола пекла і жодне емоційне політичне рішення щодо нього не було прийнято, оскільки у нього немає правової природи, а вона полягала в іншому. Члени КДКП прийшли до висновку, що пана Холодницького слід покарати у вигляді винесення йому догани. Тому ми юридично повернутися цього кейсу не можемо. Як можна сьогодні говорити про відставку Холодницького, якщо на те немає процедури? Як можна говорити про відставку Ситника? "

Говорячи про ймовірну відставку Ситника, нардеп підкреслив: "Наскільки мені відомо, пан Ситник не був частиною цього розслідування. Коли немає підстав, використовувати виключно категорії політичної доцільності непрофесійно. Чи треба перезапустити ці органи? Моя відповідь - ні. Тому що немає правового коридору, за яким може хтось поїхати і в підсумку приїхати до цих рішень. а говорити емоціями і виходити з того, що це комусь треба, а іншим це не треба - це є спекуляція і прояв вкрай непрофесійного підходу до цих речей".

Читайте також: "Я для себе вирішив іти в парламент по мажоритарному округу. Мені потрібна незалежність" - нардеп від БПП Грановський

Відповідаючи на запитання "чи буде затриманий Гладковський?", соратник Порошенка зазначив: "Моє ставлення до цього питання - справа розслідується давно, напевно вона неоднозначна - була б вона однозначною, були б інші кроки, які ми з вами точно помітили. Однозначно ні, що для мене, як члена БПП, добре. Це означає, що на поверхні склад не вбачається. У будь-якій складній справі детектив, слідчий, прокурор "унюхує" склад і вже потім б'ють у правильні точки, і це точно можна зробити швидше, ніж за 2,5 року. Тому раз це так, то справа або настільки складна, що цього часу не вистачило, або настільки ж неоднозначна".

Повний текст інтерв'ю читайте тут.