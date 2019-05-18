Порошенко звільнив 12 позаштатних радників, серед них - Расмуссен, Бальцерович, Квіт, Пасхавер, Гринів, Куніцин і Гайдар

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази розміщено на сайті Адміністрації Президента.
Порошенко своїми указами звільнив:
Андерса Фог Расмуссена від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);
Сергія Квіта від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);
Олександра Пасхавера від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);
Ігоря Гриніва від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);
Марію Гайдар від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);
Юрія Бірюкова від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);
Лєшека Бальцеровича від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);
Сергія Куніцина від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);
Олександра Домбровського від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);
Віктора Короля від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);
Олександра Корнійчука від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);
Юрія Ткаченка від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом).