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18.05.19 08:40

Порошенко звільнив 12 позаштатних радників, серед них - Расмуссен, Бальцерович, Квіт, Пасхавер, Гринів, Куніцин і Гайдар

Президент Петро Порошенко підписав укази про звільнення низки своїх позаштатних радників.

Порошенко звільнив 12 позаштатних радників, серед них - Расмуссен, Бальцерович, Квіт, Пасхавер, Гринів, Куніцин і Гайдар

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази розміщено на сайті Адміністрації Президента.

Порошенко своїми указами звільнив:

Андерса Фог Расмуссена від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);

Сергія Квіта від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);

Олександра Пасхавера від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);

Ігоря Гриніва від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);

Марію Гайдар від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);

Юрія Бірюкова від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);

Лєшека Бальцеровича від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);

Сергія Куніцина від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);

Олександра Домбровського від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);

Віктора Короля від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);

Олександра Корнійчука від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);

Юрія Ткаченка від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом).

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