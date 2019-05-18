Ворог за добу сім разів атакував позиції ОС, одного українського воїна поранено, ліквідовано двох і поранено 12 терористів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

Зокрема, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- із мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів - поблизу населеного пункту Павлопіль;

- з автоматичних станкових гранатометів - біля населеного пункту Новотроїцьке;

- із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Гнутове.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників було обстріляно чотири рази:

- двічі з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 82 мм - поблизу населеного пункту Золоте-4;

- із мінометів калібру 82 мм - у районі селища міського типу Новгородське;

- із гранатометів різних систем - біля населеного пункту Кримське.

"Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 17 травня двох окупантів було знищено, ще 12 зазнали поранень.