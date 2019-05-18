Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.05.19 08:35

Ворог за добу сім разів атакував позиції ОС, одного українського воїна поранено, ліквідовано двох і поранено 12 терористів, - штаб

17 травня збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Ворог за добу сім разів атакував позиції ОС, одного українського воїна поранено, ліквідовано двох і поранено 12 терористів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

Зокрема, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- із мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів - поблизу населеного пункту Павлопіль;
- з автоматичних станкових гранатометів - біля населеного пункту Новотроїцьке;
- із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Гнутове.

Дивіться також: "Це ще не війна, а навчальні стрільби. Тільки убиті ополченці справжні", - терорист Родрігез про знищення ЗСУ позицій найманців РФ під Горлівкою. ФОТО

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників було обстріляно чотири рази:

- двічі з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 82 мм - поблизу населеного пункту Золоте-4;
- із мінометів калібру 82 мм - у районі селища міського типу Новгородське;
- із гранатометів різних систем - біля населеного пункту Кримське.

"Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 17 травня двох окупантів було знищено, ще 12 зазнали поранень.

Ворог за добу сім разів атакував позиції ОС, одного українського воїна поранено, ліквідовано двох і поранено 12 терористів, - штаб 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100