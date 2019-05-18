"Терор проти громадянського суспільства неприпустимий": о 12:00 активісти озвучать пріоритетний порядок денний для нового президента

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала громадський активіст, координатор ГО "Медійна ініціатива за права людини" Ольга Решетилова.

"Якщо бути зовсім відвертими, то треба сказати, що масове переслідування активістів і взагалі людей з активною громадянською позицією після нападу на Катю (Гандзюк. - Ред.) за невеликим винятком майже припинилося. Я маю на увазі фізичне насильство", - написала вона.

За її словами, триває інформаційний тиск, погрози фізичною розправою та кримінальними провадженнями, а також цькування. "Але вже так відверто і відкрито бити перестали", - зауважила вона.

"Ви ж розумієте, що це не тому, що у них зникло бажання бити і вбивати. І не тому, що громадянське суспільство злякалося і перестало протестувати, викривати і розслідувати. І точно не тому, що когось із них покарано. Просто вже дев'ять місяців із моменту нападу на Катю, і сьогодні невелика група людей робить все можливе і неможливе, щоб злочинцям було страшно, щоб вони розуміли, що якщо їх і не посадять, то про них точно дізнається світ. Дев'ять місяців поспіль. Щодня.

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Дехто з ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" падає з ніг у прямому сенсі. Хтось пішов із роботи, хтось на неї просто забив. Акції, суди, ефіри, інтерв'ю, виступи в парламенті, ТСК, міжнародні місії, закордонні поїздки, зустрічі з депутатами, президентом, дипломатами... Без відпочинку і без права опустити руки. Для того, щоб жити в Україні стало безпечніше. Щоб нас перестали вбивати. І щоб вбивць було покарано", - зазначила Решетилова.

Водночас вона додала, що сьогодні, 18 травня, активісти озвучать пріоритетний порядок денний для нового президента: "Він той самий, що й був для попереднього і який попередній президент провалив. Терор проти громадянського суспільства неприпустимий. В жодному його прояві".

"Виходьте завтра о 12:00 на площі своїх міст. Покажіть, що ви з тими, хто бореться. Що ви не дозволите вбивати активних", - резюмувала Решетилова.