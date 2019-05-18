"Ми ніколи не забудемо злочину радянського режиму", - Порошенко і Яценюк вшанували пам'ять жертв депортації кримських татар

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"75 років тому, 18 травня 1944-го - трагічна дата в історії кримськотатарського народу. Йдуть із життя свідки, але спогади про влаштований Москвою геноцид залишаються в історичній пам’яті кримських татар і у пам’яті усього українського народу", - написав Президент.

Порошенко підкреслив, що біль кримськотатарського народу - це спільний біль усіх українців.

"Ми ніколи не забудемо злочину радянського режиму. І сучасних злочинців буде покарано за окупацію Кримського півострова, за тортури і знущання над кримчанами. Переконаний, що право кримських татар вільно жити на своїй рідній землі буде обов'язково відновлено", - зазначив Президент.

"Слава нескореному кримськотатарському народу!" - додав глава держави.

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Зі свого боку, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк у День пам'яті жертв депортації кримських татар, 18 травня, на своїй сторінці у Facebook написав, що звільнення півострова від окупантів - спільне завдання для українців.

"Разом із кримськотатарським народом сумуємо за жертвами примусового виселення, організованого сталінським режимом", - написав він.

Яценюк нагадав, що відтоді минуло 75 років, а сьогодні Москва "знову вичавлює кримських татар із рідної землі": "Крим перетворюють на суцільну військову базу, щоб загрожувати Україні та Європі".

"Звільнення півострова від окупантів - спільне завдання України, кримських татар і всього вільного світу. Крим повернеться до України разом із звільненим Донбасом", - підкреслив лідер "Народного фронту".