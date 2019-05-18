Росія ініціює засідання Радбезу ООН у зв'язку з ухваленням Радою Закону про українську мову

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив спікер постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

"Сьогодні стало відомо, що делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради безпеки ООН із проханням скликати засідання у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної ". Засідання може відбутися наступного понеділка", - повідомив він.

Він підкреслює, що функціонування української мови в Україні жодним чином не загрожує міжнародному миру і безпеці, підтримання яких є завданням Радбезу ООН, тому "коментувати по суті це абсурдне звернення, яке здивувало не лише Україну, немає сенсу".

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"Цей закон - наше внутрішнє питання, яке в Кремлі намагаються політизувати", - зазначає Ніколенко.

Він розцінює такі дії Росії як спробу маргіналізувати ключовий світовий майданчик у політиці безпеки, "перетворити його в якесь вечірнє шоу в стилі першого російського каналу пропаганди".

"Рішення про дату і час проведення засідання має схвалити голова. У травні це - Індонезія", - додав Ніколенко.

Як повідомлялося, 25 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект про мову. Поправки до документа парламентарії розглядали на пленарних засіданнях майже два місяці, з 28 лютого.

15 травня Президент України Петро Порошенко підписав мовний закон, зазначивши його виняткову збалансованість.