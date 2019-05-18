Уряд змінює систему фінансування науки, - Гройсман

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це йдеться в привітанні прем'єр-міністра з Днем науки.

"Розвиток науки є одним із найважливіших факторів, які визначають місце держав у сучасному світі, стан розвитку суспільства, його готовність до сучасних та майбутніх викликів", - повідомив Гройсман.

Він зазначив, що Україна орієнтується на подальший економічний та соціальний розвиток, який базується на інноваційних та наукоємних технологіях. Тому уряд приділяє значну увагу розвиткові та фінансуванню наукової галузі, розширенню наукової інфраструктури, покращенню становища українських науковців.

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"Водночас ми змінюємо саму систему фінансування науки та запроваджуємо сучасні методи менеджменту наукової галузі. І одним з основних орієнтирів та індикаторів успішності вітчизняної науки має стати її прикладний аспект та вплив на реальний сектор економіки. Модернізація промисловості, впровадження інноваційних технологій та загальний розвиток суспільства мають бути обов’язковими результатами наукового прогресу та розвитку наукової галузі України", - підкреслив глава уряду.

Також Гройсман висловив подяку всім українським вченим за відданість улюбленій справі і щоденну кропітку працю: "Бажаю вам міцного здоров'я, подальших професійних досягнень і успішного втілення найсміливіших проектів!"