Вірю, що ми звільнимо батьківщину кримських татар від окупації, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ, про це новообраний президент написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні - 75-та річниця початку депортації кримських татар. Цей день нагадує нам про те, що можна знищити людей, але дух цілого народу - ніколи. Кримські татари повернулися на історичну батьківщину. І зараз вони знову стали жертвами репресій, як і ті, хто залишився відданим Україні в окупованому Криму", - написав він.

Водночас Зеленський висловив сподівання, що окупований РФ Крим вдасться звільнити.

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"Наша підтримка, наші зусилля, наші думки з ними щодня. Я вірю, що ми звільнимо батьківщину кримських татар від окупації. І яким би довгим не був шлях до повернення Криму, ми пройдемо його разом із киримли. Ми зробимо це разом. Не забуваймо, що навіть найтемніша ніч закінчується світанком!" - додав він.