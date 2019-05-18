Коломойський про ймовірне розслідування ФБР: "Його проведуть, але нічим не завершиться"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю програмі "Схеми".

"Цілком можливо, що якесь розслідування і ведеться. І його проведуть, і нічим не завершиться, як завжди. Те, що стосується мене. Я нічого протизаконного на території Сполучених Штатів, Європейського Союзу чи України не вчиняв. І ви всі це добре знаєте. А все інше - це політичні маніпуляції", - сказав він.

Також Коломойський згадав і про ще одного українського олігарха - Дмитра Фірташа.

"Ось Фірташ сидить там, у Відні, з політично мотивованим обвинуваченнями - і нічим це не завершується. Нормально там почувається. Але теж дуже хоче повернутися в Україну. Ось його звинуватили - і він на 5 років випав з української політичної, економічної та бізнесової тусовки. Але ми знаємо, хто за цим стоїть, що за цим стоїть - вже все стало відомо. Свого часу по телевізору, я думаю, всі все покажуть - хто за цим стояв", - зазначив він.

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Нагадаємо, американське інтернет-видання The Daily Beast опублікувало матеріал "Український олігарх-мільярдер Ігор Коломойський перебуває під слідством ФБР". У ньому йдеться, що він потрапив під слідство за обвинуваченням у фінансових злочинах.

Слідчі розглядають імовірні фінансові злочини, зокрема відмиванням грошей, про що журналістам повідомили три окремі людини, обізнані з темою. Водночас адвокат олігарха Майкл Салліван у коментарі виданню заявив, що Коломойського не звинувачують у жодному злочині, і категорично заперечує твердження, що він відмивав кошти в США.