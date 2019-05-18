"Київ запитує: хто замовив Катю Гандзюк?" Активісти прийшли до Адміністрації Президента. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Учасники акції тримали в руках літери, з яких склали напис: "Київ запитує: хто замовив Катю Гандзюк?"

Під час акції виступив батько Катерини. Він повідомив, що і чинний Президент Петро Порошенко, і Генпрокурор Юрій Луценко, і глава МВС Арсен Аваков, і його помічники обдурили його та громадськість, обіцяючи притягнути замовників злочину до відповідальності.

Також учасники акції нагадали, що новообраний президент Зеленський також ставив питання Порошенку: "Хто вбив Катю Гандзюк?"

Крім того, батько Катерини запитував Зеленського про те, на чиєму він боці.

Активісти вважають, що Зеленський має продемонструвати належний рівень контролю за розслідуваннями резонансних злочинів.

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Наприкінці акції учасники мітингу запалили фаєри і димові шашки, скандуючи: "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Також вони повідомили, що аналогічні акції мали сьогодні відбутися в інших містах України.





























Фото і відео: Олег Богачук