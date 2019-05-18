Трьох співробітників Нацполіції затримано в Харкові під час одержання 74 тис. грн хабара від наркоторговця, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що група офіцерів поліції, серед яких були працівники підрозділу із боротьби з незаконним обігом наркотиків, налагодила схему вимагання та одержання хабарів від осіб, які займаються розповсюдженням наркотичних та психотропних речовин із допомогою так званих закладок.

Поліцейські, отримавши інформацію про протиправну діяльність наркоділків, імітували їхнє затримання "на гарячому", після чого вимагали гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності. Розмір хабара з кожного наркоторговця становив 3 тисячі доларів.

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У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували факт одержання учасниками організованої групи 40 тисяч гривень. Співробітники СБУ із залученням бійців спецпідрозділу "Альфа" затримали трьох учасників угруповання в Харкові під час одержання грошей від наркоторговця у розмірі 74 тисяч гривень.







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Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим працівникам поліції про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Тривають слідчо-оперативні дії для документування та притягнення до відповідальності інших працівників поліції, причетних до цього злочину.