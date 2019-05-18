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18.05.19 14:18

Група активістів, зокрема із С14 та "Нацкорпусу", "спонтанно" знесли паркан на Інститутській в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві сьогодні, 18 травня, на вулиці Інститутській та Алеї Героїв Небесної Сотні активісти націоналістичної організації С14 знесли паркан, який є підготовчим етапом до будівництва музею Революції Гідності.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Крім активістів С14, у знесенні огорожі брали участь люди у футболках "Нацкорпусу".

На місце події прибув поліцейський спецназ, але після їхнього прибуття акція не припинилася.

Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 01

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Радикали повністю знесли будівельне огородження.

Як пояснила український адвокат сімей членів Небесної Сотні Євгенія Закревська, бруківку почали розбирати до того, як на цьому місці було проведено слідчі експерименти. Вона також вважає ремонтні роботи незаконними. Водночас знесення паркану вона назвала "спонтанною акцією" і зазначила, що вона жодним чином не пов'язана з акцією "Хто замовив Катю Гандзюк?", яка відбулася напередодні під Адміністрацією Президента.

Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 02

Нагадаємо, паркан було встановлено 21 січня на ділянці від Майдану Незалежності і майже до верхнього виходу з метро "Хрещатик".

Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 03
Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 04
Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 05
Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 06
Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 07
Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 08
Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 09
Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 10
Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 11
Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 12
Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 13
Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 14
Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 15
Фото та відео: Олег Богачук

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