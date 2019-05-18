За останні 5 років Україна та Євросоюз зблизилися, як ніколи раніше, - Порошенко

Про це він сказав під час урочистих заходів із нагоди Дня Європи в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Угода про асоціацію, створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, безвіз, глибока секторальна інтеграція – це закладає основу сучасної європейської України. Пишаюсь, що за період мого президентства Україна та ЄС стали ближчими, як ніколи раніше в історії", - сказав Порошенко.

Він подякував лідерам ЄС - колишнім і чинним, Дональду Туску і Жан-Клоду Юнкеру - за особливий внесок у загальну історію успіху.

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Президент також подякував послу ЄС в Україні Хюгу Мінгареллі за "велику енергію і частинку душі, яку він подарував становленню європейської України".