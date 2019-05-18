Віце-канцлер Австрії Штрахе подав у відставку через скандал із фінансуванням росіянами його правопопулістської "Австрійської партії свободи"

Про це Штрахе заявив у суботу під час прес-конференції у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Причиною гучного політичного скандалу стало спільне розслідування німецьких видань Die Süddeutsche Zeitung та Der Spiegel на основі відеозаписів, таємно зроблених під час зустрічі, що відбулася на віллі на Ібіці у липні 2017 року, за декілька місяців до парламентських виборів в Австрії. Участь у ній беруть очільник FPÖ Хайнц-Крістіан Штрахе, його близька довірена особа Йоганнес Гуденус (нині - очільник парламентської фракції FPÖ) з дружиною, а також іще один чоловік, який говорить німецькою, та жінка, яка на відео спілкується російською та англійською мовами. Жінка, представлена як Альона Макарова, стверджує, ніби вона є племінницею російського олігарха та хоче інвестувати в Австрію велику суму грошей (близько 250 млн євро) сумнівного походження. Зокрема, вона та чоловік, який її супроводжує, говорять про намір купити популярну австрійську щоденну газету "Kronen Zeitung", яка працюватиме в інтересах FPÖ. В обмін вони очікують від Штрахе та Гуденуса відповідної "подяки".

Очільник FPÖ протягом понад шести годин, розпиваючи алкогольні напої, обговорював різні варіанти співпраці. Зокрема, обіцяв після приходу до влади відібрати держзамовлення у великої австрійської будівельної компанії Strabagта і віддати їх росіянам. Політики також запропонували нелегальну систему фінансування "Австрійської партії свободи" в обхід законодавства.

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Штрахе і Гуденус підтвердили журналістам факт зустрічі на Ібіці. За їхніми словами, це була приватна зустріч, яка відбулась у "веселій атмосфері відпустки".

Правопопулістська FPÖ, яка наприкінці 2016 року підписала меморандум про співпрацю з кремлівською "Єдиною Росією", за результатами парламентських виборів восени 2017 року увійшла до коаліційного уряду Австрії. Представники партії неодноразово заявляли про необхідність скасування санкцій проти РФ, заперечували російську агресію проти України, виступали за активізацію співпраці з Росією.

Зазначається, що в суботу Штрахе має зустрітися з канцлером Курцем, який очолює "Австрійську народну партію" (ÖVP) - партнера FPÖ по урядовій коаліції. Пізніше очікується і звернення федерального канцлера. Офіційно наразі не підтверджено, чи йтиметься під час зустрічі в канцелярії лише про відставку Штрахе або про розпад коаліції. Також не відкидається можливість проведення нових парламентських виборів.

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Згідно з джерелами в партійних колах, "Австрійська партія свободи" хоче зберегти коаліцію з ÖVP, призначивши на посаду віце-канцлера Норберта Гофера, нинішнього міністра транспорту. Однак незрозуміло, чи сприймуть такий розвиток подій Курц і ÖVP.