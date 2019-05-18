Україна на саміті НАТО в грудні має офіційно заявити про бажання отримати план дій щодо членства в Альянсі, - Порошенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Уже в грудні цього року на саміті НАТО в Лондоні ми зможемо офіційно поінформувати країни Альянсу про те, що ми наполягаємо на ПДЧ і маємо твердий намір приєднатися до цього оборонного і військово-політичного союзу", - сказав Порошенко у своєму виступі на святкуванні Дня Європи в Києві в суботу, перераховуючи завдання нової української влади.

Він також порадив тим, хто завтра "втілюватиме державну стратегію і здійснювати зовнішню політику України", берегти довіру і солідарність Євросоюзу й України, і проукраїнську міжнародну коаліцію, яка протистоїть російській агресії.

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"Підсилюйте санкційний тиск на Російську Федерацію, яка мусить звільнити українську землю, забезпечити відновлення українського суверенітету над окупованими територіями", - сказав Порошенко.

Пезидент закликав нову владу ефективно втілювати в життя Угоду про асоціацію з ЄС і про зону вільної торгівлі.

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