Судовий процес за частоти і відсутність фінансових можливостей, - експерт Юрасов розповів про складнощі реалізації указу Порошенка щодо 5G

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише редактор ЛІГА.Tech Стас Юрасов.

Як йдеться в повідомленні на сайті Президента, указ визначає графік, який дозволить запустити зв'язок 5-го покоління в 2020 році. Він буде охоплювати план вивільнення частот тощо. Однак у документі, який з’явився згодом, лише два рядки і жодних графіків: "Кабміну з участю інших органів розробити і затвердити план заходів на 2019-2020 роки щодо впровадження в Україні в 2020 році 5G. Все".

"Порошенко йде, пообіцявши людям 5G наступного року, і підписав красивий папірець. А виконавцям указу доведеться зіткнутися з суворою реальністю", - пише експерт і пояснює, чому так.

1. Частоти під 5G. Глава НКРЗІ Олександр Животовський заявляв, що деякі діапазони вже очевидні. Це 700 МГц і 3400 МГц. Це саме той спектр, який починає використовуватися в усьому світі. Але щодо 3400-3600 МГц триває судовий процес. Телеком-регулятор анулював ліцензію компанії Freshtel. Та вирішила оскаржити.

Частоти 3600-3700 МГц використовує нікому невідома компанія "Аеро Телеком". НКРЗІ продовжила їй ще в грудні 2018-го, але з 2020 року ліцензію на 5 років. Оформлено бізнес на чийсь кіпрський офшор.

Щодо 700 МГц, то тут потрібно враховувати роботу телебачення. І з вільним ефіром теж сутужно.

Члени Нацради з питань ТБ і радіомовлення, ставленики Порошенка, нещодавно проголосували за продовження ще на 10 років ліцензії на ефір на території всієї Україні для роботи мережі на 9 телеканалів у застарілому стандарті мобільного ТБ, який втратив актуальність у світі 10 років тому. Такий кредит довіри отримала компанія "Ефір", у якої члени ТВ-регулятора навіть не спромоглися запитати, звідки братимуть гроші. Реальні власники природно теж завуальовані під офшорами.

"... Я вважаю, що країна за ці п'ять років вперше побачила, що радіочастотний спектр коштує великих грошей. Думаю, що вже ніколи не повернуться часи, коли частоти роздавались якось незрозуміло", - наводяться у фінальному повідомленні Президента слова Олександра Животовского .

"Тим часом у Німеччині за частоти, за які у нас або судяться, або переоформлюють на 5-10 років незрозумілим компаніям, отримають понад 5 млрд євро на тендері", - зазначає Юрасов.

2. Частоти - це ще лише півбіди. Для запуску 5G-мереж, які зажадають набагато більших інвестицій, ніж 4G, потрібна потужна економіка. Саме вона створить попит послуги нового покоління - недешевий супершвидкий мобільний інтернет, розумні дороги з безпілотними авто, роботизовані підприємства.

Читайте також: Порошенко підписав указ про запуск 5G наступного року

"Не всі країни потягнуть 5G найближчими роками. Навіть британський Vodafone в Європі починає тріщати по швах, намагаючись перетравити нове покоління зв'язку.

Україні певною мірою пощастило: коли вона запускала 3G і 4G, то робила це із запізненням на десятиліття. Тому залізо було дешевим, а насиченість смартфонами з підтримкою - висока.

З 5G зовсім інша історія. Все наразі дуже дорого", - пише експерт.

Він додає, що в Ericsson вважають, що технології 5G не дадуть переваг у найближчому майбутньому.

"Дослідження компанії показує, що немає і можливості стягувати додаткову плату за послуги п'ятого покоління. Це робить його на цьому етапі розвитку обтяжливим для впровадження операторами навіть не в Україні, а в західних країнах", - підкреслює Юрасов і зазначає, що Порошенко тим часом заявляє наступне: "Стандарт 5G - нові можливості для людей, для ІТ-сектора, для уряду, нові надходження до бюджету, нові інвестиції в Україну. Найголовніше - Україна вже точно не пасе задніх... Україна - серед лідерів".

Петро Порошенко заявляє, що 5G дасть людям нові послуги. Мобільне ТБ, електронний уряд, підвищення якості менеджменту. Втім, все перераховане вище вже зараз можна отримати і на 4G. Не дуже зрозуміло, в чому полягатиме нове благо, вважає експерт.

"Насправді указ Порошенка про мобільні технології міг мати інший вигляд. Наприклад, він міг би пообіцяти українцям не міфічний зв’язок 5G, а, наприклад, повсюдні 3G і 4G. Тут якраз потрібен якийсь поштовх із боку глави держави. Ось уже другий рік оператори та НКРЗІ не можуть прийти до спільного знаменника в процесі підготовки частот в 800-900 МГц, де зараз працює 2G, до нових поколінь зв'язку. Це дозволило б покрити нормальним інтернетом дороги і села. І це справді корисна і практична річ, за допомогою якої Петро Олексійович міг би запам'ятатися як людина, яка піклується про зручність комунікацій громадян.

Але Президент підписав гучний указ з одного рядка, який міг би видати загалом-то будь-хто і коли завгодно. Оскільки в ньому немає принципових речей.

"Сьогодні вже ні 3G, ні 4G нікого не здивуєш, вони працюють на території всієї країни", - рапортує вже майже колишній президент в останньому відео.

Всю Україну вже покрито, а ми й не знали. Президент каже, що стосовно 3G і 4G конкурси були зразком некорупційності та прозорості. А з Рінатом Ахметовим таки домовитися довелося. Інакше деяких тендерів не було б.

Справедливо сказати, що за останні 5 років Президент і його команда справді зробили багато у сфері мобільного зв'язку. Але на фінальному акорді Порошенко все-таки переграв", - резюмував Юрасов.