Після скандалу з віце-президентом Австрії Штрахе контррозвідка ФРН заявила про ризик витоку секретної інформації в Росію

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.

За даними газети Welt am Sonnta, першим про ризики заговорив на закритому засіданні глава німецької контррозвідки Томас Гальденванг. На його думку, австрійська сторона погано зберігає секретну інформацію, яку отримує від партнерів.

Гальденванг зазначив, що, можливо, розвідувальні дані може отримувати і російська сторона.

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Як повідомляє Інтерфакс-Україна, минулого року в австрійському відомстві зі схожими завданнями - Федеральному відомстві із захисту Конституції - були проведені обшуки, вилучені носії інформації, в тому числі, про правих екстремістів, зокрема, копія частини банку даних "Мережа Нептун".

"Мережа Нептун" - це секретна база даних, через яку австрійська внутрішня розвідка обмінюється даними з європейськими колегами. Обшуки, імовірно, були проведені за наводкою глави МВС Австрії Херберта Кікля, який, як і віце-канцлер Хайнц-Крістіан Штрахе, що подав у суботу у відставку, представляє ультраправу Австрійську партію свободи.

"Представники партії міністра внутрішніх справ підтримують тісні контакти з Росією. Європейські служби побоюються, що їхня секретна інформація виявилася вже там", - пише австрійське видання.

Нагадуємо, віце-президент Австрії Штрахе подав у відставку, через скандал з фінансуванням росіянами його правопопулістської "Австрійської партії свободи".