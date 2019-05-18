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18.05.19 22:09

Удома у полковників ФСБ РФ виявили 12 мільярдів рублів

У Росії встановлено новий рекорд конфіскованих коштів у російських корупціонерів - новими лідерами "топу" стали екс-начальник банківського відділу служби економічної безпеки ФСБ РФ Кирило Черкалін і Дмитро Фролов, а також їхній підлеглий Андрій Васильєв, у яких вилучили готівку і коштовності на 12 млрд руб .

Удома у полковників ФСБ РФ виявили 12 мільярдів рублів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.

Черкалін звинувачується в отриманні хабарів на загальну суму $850 тис. від якогось Назарова, який, за версією слідства, платив йому в період з 2013 по 2015 рік "за загальне заступництво". Зі свого боку колишні офіцери Фролов і Васильєв звинувачуються в особливо великому шахрайстві.

За попередніми даними, мільярдерами працівники ФСБ могли стати завдяки продажу службової інформації, яку одержували від піднаглядних ЦБ і Мінфіну, а також за допомогою обнальних операцій і хабарів.

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Раніше на вершині російського "рейтингу" був екс-полковник управління протидії корупції МВС Дмитро Захарченко - у нього конфіскували 9 млрд руб.

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