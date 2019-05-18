Рада зробила незручності нам, ми зробимо незручності їм, - Зеленський. ВIДЕО

Відповідне відео розміщено на сторінці Зеленського в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте вже, що інавгурацію президента України призначили на 20 травня. Ви пам'ятаєте всі, що ми наполягали, щоб інавгурація відбулася 19 травня, щоб це був вихідний, щоб не створювати проблеми і транспортні пробки для киян", - сказав Зеленський.

Новообраний президент вибачився, що через велику кількість іноземних гостей значна частина Києва буде перекрита.

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"Вибачте, будь ласка, вибачте всі, вибачте нас, вибачте Верховну Раду. Рада створила і зробила незручності нам, ми, обіцяю, зробимо їм", - підкреслив Зеленський.