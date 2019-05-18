"Чи буде його заарештовано?" - Джуліані повідомив про погрози Коломойського американським громадянам Фруману і Парнасу

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в Twitter пише адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані.

"Український мільярдер-олігарх Ігор Коломойський під слідством ФБР. Зараз він повернувся в Україну із заслання в Ізраїлі, і перше, що він зробив, - це загрожує американським громадянам. Це справжнє випробування для президента. Чи буде його заарештовано?" - написав адвокат

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Він посилається на видання The Daily Beast.

Далі Джуліані уточнив, що Коломойський нібито погрожував його клієнтам Леву Парнасу й Ігорю Фруману. "Вони мої клієнти, і я порадив їм пред'явити обвинувачення", - зазначив американець, підкресливши, що реакція нового президента підкаже про ступінь контролю над ним.

Нагадаємо, в недавньому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що ФБР, можливо, і веде розслідування щодо нього, але воно однак нічим не завершиться, оскільки він нічого протизаконного не робив.

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