Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана. ДОКУМЕНТ

Таку пропозицію опублікував у Facebook народний депутат Борислав Береза, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що розмовляв про цю проблему з міністром фінансів Оксаною Маркаровою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зниження цін на газ не суперечить програмі співпраці з МВФ, - Маркарова

"Пояснив, що в її руках можливість припинити незаконну діяльність гральних салонів, що діють під виглядом лотерей, які заповнили вулиці України. Пояснив їй, що через роз'яснення Мінфіну Національна поліція не може припиняти незаконну діяльність гральних салонів, які діють прикриваючись документами, що вони лотереї", - повідомив Береза. За його словами, цю інформацію чиновниці підтвердив заступник міністра МВС Вадим Троян.

"Фактично бездіяльністю Кабмін допомагає відводити гроші в тінь. І це не її провина, а стара проблема. Від цієї проблеми страждають і сім'ї людей хворих на лудоманію, які виносять з дому останнє, щоб програти, і бюджет України, який не наповнюють ці заклади. Зате непогано наповнюються кишені тих, хто це кришує. Вона сказала, що законопроект, який це б вирішив, давно поданий до ВР, але його не розглядають нардепи через те, що в залі сидять ті, хто збагачуються на цьому кримінальному бізнесі.

Унаслідок ми маємо патову ситуацію. Є правова коллізія, яку не хочуть вирішувати вже протягом 5 років. Міністр знає, хто кінцеві одержувачі прибутку з незаконної діяльності, але ситуацію не змінює, не виходить з прем'єр-міністром для публічної заяви з озвучуванням імен та схем.

А правоохоронні органи лише розводять руками. У підсумку ми бачимо, що проблема є, а її рішення не шукається. Але сьогодні (17 травня. - Ред.) прем'єр-міністр Володимир Гройсман з трибуни ВР сказав, що влада має стати більш ефективною і поміняти систему. Це прекрасна заява. Ось саме з вирішення проблеми незаконних гральних салонів і можна почати. І м'яч тепер на боці прем'єра! Подивимося", - резюмував нардеп.

Також читайте: Мінфін знову планує подати проект ліцумов для легалізації азартних ігор під виглядом лотерей, - журналіст Ніколов





Читайте на "Цензор.НЕТ": Перенесення запуску нового ринку електроенергії неможливе, - Гройсман

















Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Держуповноважений АМКУ Загребельська, яка протистоїть "гральній мафії": "Два суди мене визнали корупціонеркою". ВIДЕО











Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кам'янці-Подільському мер і депутати ініціювали вжиття заходів проти грального бізнесу на рівні держави









Нагадаємо, з гральним бізнесом намагаються боротися на місцях. Раніше широкого розголосу набула ситуація в м.Винники на Львівщині, де представники ветеранських організацій спільно з міською владою домоглися закриття гральних закладів, незважаючи на протидію кримінальних структур.