У зв'язку з інавгурацією Президента в Києві 20 травня буде тимчасово перекрито низку вулиць, - Нацполіція. СХЕМА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
19 травня з 7:00 і до закінчення заходів буде перекрито вулицю Липська - від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської.
20 травня з 06:00 та до завершення заходів:
проспект Бажана — від Харківської площі до Південного шляхопроводу;
Наддніпрянське шосе — від Південного шляхопроводу до мосту Патона;
Набережне шосе — від мосту Патона до Дніпровського узвозу;
Дніпровський узвіз — від Набережного шосе до Паркової дороги;
алея Герої Крут — від площі Андрія Первозданного до площі Слави;
вулиця Івана Мазепи — від площі Слави до метро Арсенальна;
вулиця Михайла Грушевського — від вулиці Московської до Петрівської алеї;
Паркова дорога — від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут;
вулиця Шовковична — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейна;
вулиця Круглоуніверситетська — від Бессарабської площі до вулиці Лютеранська;
вулиця Лютеранська — від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик;
вулиця Городецького — від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінська;
вулиця Ольгінська — від площі Івана Франка до вулиці Інститутська;
вулиця Інститутська — від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулку;
Кріпосний провулок — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська;
вулиця Липська — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика;
вулиця Садова — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська;
вулиця Пилипа Орлика — від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця;
вулиця Академіка Богомольця — від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Шовковична.