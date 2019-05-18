У зв'язку з інавгурацією Президента в Києві 20 травня буде тимчасово перекрито низку вулиць, - Нацполіція. СХЕМА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

19 травня з 7:00 і до закінчення заходів буде перекрито вулицю Липська - від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської.

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20 травня з 06:00 та до завершення заходів:

проспект Бажана — від Харківської площі до Південного шляхопроводу;

Наддніпрянське шосе — від Південного шляхопроводу до мосту Патона;

Набережне шосе — від мосту Патона до Дніпровського узвозу;

Дніпровський узвіз — від Набережного шосе до Паркової дороги;

алея Герої Крут — від площі Андрія Первозданного до площі Слави;

вулиця Івана Мазепи — від площі Слави до метро Арсенальна;

вулиця Михайла Грушевського — від вулиці Московської до Петрівської алеї;

Паркова дорога — від вулиці Михайла Грушевського до алеї Герої Крут;

вулиця Шовковична — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Басейна;

вулиця Круглоуніверситетська — від Бессарабської площі до вулиці Лютеранська;

вулиця Лютеранська — від вулиці Шовковичної до вулиці Хрещатик;

вулиця Городецького — від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінська;

вулиця Ольгінська — від площі Івана Франка до вулиці Інститутська;

вулиця Інститутська — від вулиці Хрещатик до Кріпосного провулку;

Кріпосний провулок — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська;

вулиця Липська — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Пилипа Орлика;

вулиця Садова — від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська;

вулиця Пилипа Орлика — від вулиці Шовковичної до вулиці Академіка Богомольця;

вулиця Академіка Богомольця — від вулиці Пилипа Орлика до вулиці Шовковична.