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18.05.19 21:01

Порошенко надав українське громадянство главі адміністрації морських портів Вецкагансу й документалісту Грузінову

Президент України Петро Порошенко підписав Укази про надання громадянства України Юрію Грузінову, Михайлу Вінницькому, Райвісу Вецкагансу.

Порошенко надав українське громадянство главі адміністрації морських портів Вецкагансу й документалісту Грузінову

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу глави держави.

"На останньому засіданні комісії із надання громадянства, на підставі звернення Державної міграційної служби, були рекомендовані кілька осіб до прийняття до громадянства України. На підставі подаяння я ухвалив рішення про прийняття кожного з вас до громадянства", - повідомив Глава держави під час зустрічі з документалістом, кінооператором Юрієм Грузіновим, викладачем Києво-Могилянської бізнес-школи Михайлом Винницьким, головою адміністрації морських портів України Райвісом Вецкагансом.

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"Вважаю, що це велика гордість і велика честь для вас стати громадянам України. І велика приємність для України мати таких громадян", - сказав Петро Порошенко, підписуючи відповідні документи.

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