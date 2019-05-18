Порошенко нагородив Голобородька та інших науковців

Документ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Призначити строком на два роки державні стипендії видатним діячам науки:

доктору технічних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки Василю Бойку,

доктору ветеринарних наук, професору Володимиру Бортничуку,

доктору технічних наук, професору Тетяні Бутько,

доктору технічних наук, професору Євгену Венцелю,

доктору фізико-математичних наук, професору, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки Ігорю Вовку,

доктору хімічних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України Станіславу Воронову,

доктору сільськогосподарських наук, професору, заслуженому працівникові сільського господарства України Станіславу Голобородьку,

доктору сільськогосподарських наук, професору Василю Гончаренку,

доктору економічних наук, професору Олексію Гудзинському,

доктору технічних наук, професору, заслуженому працівникові народної освіти України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки Миколі Дмитрієву,

доктору технічних наук, професору Віталію Кожушку,

доктору технічних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки Роману Кондрату,

доктору сільськогосподарських наук, професору Миколі Корнійчуку,

доктору сільськогосподарських наук, професору Віктору Костромітіну,

доктору технічних наук, професору Миколі Луцківу,

доктору біологічних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України Миколі Макаренку,

кандидату біологічних наук, лауреату Державної премії Української РСР Валентині Манько,

кандидату технічних наук, заслуженому працівникові промисловості України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки Теодору Наритнику,

кандидату технічних наук, старшому науковому співробітнику, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки Віктору Нєдовєсову,

доктору фізико-математичних наук, професору, лауреату Державної премії Української РСР, лауреатові Державної премії України в галузі науки і техніки Леоніду Нижнику,

доктору сільськогосподарських наук, професору Олексію Пилипенку,

кандидату біологічних наук, лауреату Державної премії Української РСР Ларисі Поливоді,

доктору технічних наук, професору Івану Ревенку,

доктору юридичних наук, професору, заслуженому юристу України Зориславу Ромовському,

доктору сільськогосподарських наук, професору Миколі Секуну,

доктору ветеринарних наук, професору Володимиру Скибіцькому,

доктору фізико-математичних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки Валентину Сминтині,

доктору біологічних наук, професору Володимиру Стародубцеву,

кандидату сільськогосподарських наук, доценту Василю Столюку,

доктору сільськогосподарських наук, професору Станіславу Трибелю,

доктору технічних наук, професору Анатолій Туренку,

доктору технічних наук, професору, заслуженому діячу науки і техніки України Петру Хоружому,

доктору технічних наук, професору Георгію Шломчаку.

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