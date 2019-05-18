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18.05.19 22:28

Різноманітні пристосуванці й кон`юнктурники шукатимуть своє місце під сонцем "Слуги народу", але їм це не вдасться, - Портников

Уже в день інавгурації до Адміністрації президента потягнеться "невгамовна жадібна челядь", але неможливо пристосуватися до хаосу.

Різноманітні пристосуванці й кон`юнктурники шукатимуть своє місце під сонцем "Слуги народу", але їм це не вдасться, - Портников

Про це в Facebook написав політичний оглядач Віталій Портников, передає Цензор.НЕТ.

"Я вже бачу, яка кількість різноманітних пристосуванців і кон‘юнктурників шукатиме своє місце під сонцем "Слуги народу", як вже 20 травня до президентської адміністрації потягнуться чиновнички, депутатики, експертики, просто пройдисвіти, вся ця невгамовна жадібна челядь, всі ці сільські грамотеї з неіснуючими дипломами, всі ці борці за народне щастя і справедливість з брудними рученятками, вся ця піна...
Так от можу вам гарантувати, друзяки - цього разу вам пристосуватися не вдасться. Не можна пристосуватися до хаосу, до взаємовиключних рішень, до спроб одночасно догодити патріотам і колаборантам, Москві і Вашингтону, народу і олігархам, до некомпетентності, до тріумфуючої віртуальності, до дитячої самовпевненості.
В цій ситуації виграє тільки той, хто буде опиратися хаосу або зможе дистанціюватися від нього на безпечну відстань. Але ви в це ніколи не повірите, бо у вас аж свербить".

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Різноманітні пристосуванці й кон`юнктурники шукатимуть своє місце під сонцем Слуги народу, але їм це не вдасться, - Портников 01

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