Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
18.05.19 22:52

СБУ ретельно документує всі факти репресій окупантів проти кримських татар та українських патріотів, - Грицак

Служба безпеки України послідовно розсекречувала архівні документи, що доводять свідомий факт геноциду кримських татар керівництвом радянської влади.

СБУ ретельно документує всі факти репресій окупантів проти кримських татар та українських патріотів, - Грицак

Про це заявив глава СБУ Василь Грицак під час офіційних заходів із вшанування пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу відомства.

"Їхні (патріотів) героїчні дії наближують час повернення Криму до України. Ми переможемо, бо правда за нами, а винні будуть покарані", - наголосив голова СБУ.

"Тільки з набуттям Україною незалежності кримські татари змогли повернутися на батьківщину і фактично з нуля відновлювати своє життя. Сьогодні вже путінський тоталітаризм цинічно намагається знищити ці здобутки злочинною анексією Криму", - підкреслив Василь Грицак. 

Нагадаємо, постійний представник України в ООН Володимир Єльченко офіційно направив генсеку ООН і державам-членам заяву Меджлісу кримськотатарського народу з закликом про визнання геноцидом депортацію 1944-го року.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100