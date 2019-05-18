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18.05.19 23:52

Ар'єву, Герасимову, Божку та Шутенку присвоєно ранги Надзвичайних і Повноважних Послів, - указ

Петро Порошенко 18 травня підписав указ №275 / 2019 "Про присвоєння дипломатичних рангів".

Ар'єву, Герасимову, Божку та Шутенку присвоєно ранги Надзвичайних і Повноважних Послів, - указ

Як пише Цензор.НЕТ, відповідно до опублікованого на сайті президента України  документа, дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла присвоєно голові Комітету Парламентської асамблеї Ради Європи з питань культури, освіти, науки і медіа Володимиру Ар'єву, заступнику міністра закордонних справ України Єгору Божку, голові постійної делегації Верховної Ради України в Парламентській асамблеї ОБСЄ Артуру Герасимову, а також Надзвичайному і Повноважному Послу України в Грецькій Республіці Сергію Шутенку.

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Крім того, документ передбачає присвоєння дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу генеральному консулу України в Дюссельдорфі Владиславу Єгорову, Надзвичайному і Повноважному Послу України в Республіці Білорусь Ігорю Кизиму.

Дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу присвоєно указом заступнику керівника Головного департаменту стратегічного планування та оперативного забезпечення - керівнику департаменту стратегічного планування Адміністрації президента України Марії Вітушок.

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