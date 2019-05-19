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19.05.19 08:31

На інавгурацію Зеленського приїдуть 5 президентів, 1 прем'єр, 4 віце-прем'єри, 1 глава парламенту і 4 міністри, - Зеленко

На церемонію приведення присяги новообраного президента Володимира Зеленського мають приїхати президенти Грузії, Угорщини, Латвії, Литви та Естонії.

На інавгурацію Зеленського приїдуть 5 президентів, 1 прем'єр, 4 віце-прем'єри, 1 глава парламенту і 4 міністри, - Зеленко

Про це повідомила у Twitter прес-секретар Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко, передає Цензор.НЕТ.

Крім президентів, на інавгурацію мають прибути віце-президент Туреччини, прем'єр Молдови, глава парламенту Азербайджану, віце-прем'єри Білорусі, Румунії, Словаччини та Болгарії.

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Від США має бути міністр енергетики, від Канади - міністр оборони, від Франції - міністр із питань Європи, від Польщі - глава МЗС. Також очікують на понад 40 інших високих представників.

На інавгурацію Зеленського приїдуть 5 президентів, 1 премєр, 4 віце-премєри, 1 глава парламенту і 4 міністри, - Зеленко 01

Нагадаємо, Верховна Рада призначила церемонію інавгурації на понеділок, 20 травня.

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