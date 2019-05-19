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19.05.19 08:34

За добу поранено чотирьох воїнів, двох найманців РФ знищено, терористи 18 разів обстріляли позиції ЗСУ, - штаб ООС

За минулу добу найманці російсько-терористичних військ 18 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі, чотири українські військовослужбовці зазнали поранень.

За добу поранено чотирьох воїнів, двох найманців РФ знищено, терористи 18 разів обстріляли позиції ЗСУ, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сторінці у Facebook прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС).

"18 травня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів - із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 152 і 122 мм і мінометів калібру 120 і 82 мм. Унаслідок обстрілу четверо військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень", - йдеться у звіті.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 10 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил. Зокрема, тричі з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Піски, чотири рази з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля Авдіївки, зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Новоселівка Друга, двічі з гранатометів різних систем і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Мар'їнка та Пищевик.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників було обстріляно вісім разів з артилерійських систем калібру 152 і 122 мм - поблизу населеного пункту Новотошківське, п'ять разів із мінометів калібру 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - біля населеного пункту Кримське, з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї - поблизу смт. Південне, зі стрілецької зброї - біля населеного пункту Станиця Луганська.

За даними української розвідки, 18 травня двох бойовиків знищено, ще трьох поранено.

"Від початку поточної доби ворог із ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Водяне в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", - додали в штабі ООС.

Також у прес-центрі зазначили, що від початку доби втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

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