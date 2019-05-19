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19.05.19 09:08

США оприлюднили склад делегації на інавгурацію Зеленського, її очолить міністр енергетики Перрі

Офіційну делегацію США на інавгурацію Володимира Зеленського 20 травня очолить міністр енергетики США Рік Перрі.

США оприлюднили склад делегації на інавгурацію Зеленського, її очолить міністр енергетики Перрі

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомила прес-служба Білого Дому у Twitter.

Також до складу делегації увійшли спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, посол США в ЄС Гордон Сондланд, Олександр Відман, директор департаменту Європейських справ у Раді нацбезпеки США при президенті, і Джозеф Пеннінгтон, в.о. голови дипломатичної місії США в Україні.

Волкер заявив, що "з нетерпінням чекає можливості подякувати Порошенку за тісну співпрацю між США й Україною, а також можливість працювати над поглибленням цієї співпраці з президентом Зеленським".

Інавгурація відбудеться о 10:00 понеділка 20 травня в залі Верховної Ради.

Зеленський запросив українців прийти в понеділок вранці у Маріїнський парк, що в центрі Києва, звідки він вирушить на інавгурацію в Раду.

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