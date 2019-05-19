Порошенко 17-18 травня видав серію останніх указів про призначення і присудження стипендій

Про це на сторінці у Facebook пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

7 дипломатичних звань; 39 суддів різних інстанцій; 3 довічні і 33 дворічні державні стипендії заслуженим ученим; 6 однорічних стипендій українським заручникам у РФ; 16 довічних і 7 дворічних стипендій літнім журналістам; 7 орденів діячам науки.

"Вищий дипломатичний ранг - Надзвичайний і Повноважний посол - отримали народні депутати БПП Володимир Ар'єв і Артур Герасимов, які не є кар'єрними дипломатами і не перебувають на дипломатичній службі. Навіщо це, незрозуміло. Чи то завтра оприлюднять указ про призначення послами, чи просто отримають дипломатичний паспорт для зручності переміщення.

Втім, повноваження видати ще одну серію указів у Президента збережеться до моменту інавгурації, тож можуть бути і ще новини", - написав Бутусов.

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