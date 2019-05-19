Унаслідок вибуху гранати в Харкові загинули дві людини, ще одну госпіталізовано

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області, повідомлення про вибух надійшло в Основ'янський відділ поліції міста о 23:42 суботи від служби "102".

"Попередньо встановлено, що на місці події стався вибух гранати. Від отриманих травм загинули дві людини - 36-річний чоловік і чоловік, особа якого встановлюється. 35-річного постраждалого доставили в медичний заклад із множинними осколковими пораненнями голови і тулуба... Стан його здоров'я медики оцінюють як задовільний", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про подію внесено до Журналу єдиного обліку. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.

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