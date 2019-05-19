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19.05.19 10:35

За квітень українці здали поліції 6679 одиниць зброї та понад 100 тисяч боєприпасів

Упродовж квітня 2019 року в Україні проводився місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спеціальних засобів.

За квітень українці здали поліції 6679 одиниць зброї та понад 100 тисяч боєприпасів

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.

"За час проведення місячника в підрозділи Національної поліції населенням добровільно здано 6679 одиниць зброї. З'ясовано, що понад 1,8 тис. одиниць зброї громадяни зберігали незаконно. Зокрема, йдеться про 784 одиниці нарізної зброї армійських зразків, нарізної мисливської - 553 одиниці, гладкоствольної мисливської - 4241 одиниця", - сказано в повідомленні.

Крім того, українці здали 108 345 боєприпасів до різної зброї. Серед них - 1036 снарядів, 654 міни, а також 135 запалів.

За даними поліції, найбільше зброї здали жителі Вінницької (223 одиниці), Харківської (162), Одеської (115) та Черкаської (133) областей.

Правоохоронці нагадують, що, згідно з ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу, громадянин може уникнути відповідальності, добровільно здавши в поліцію зброю, боєприпаси та вибухівку, які у нього незаконно зберігаються.

"Отже, унаслідок місячника від кримінальної відповідальності звільнено 1081 громадянина", - підкреслюється в повідомленні.

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