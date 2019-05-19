Мінінформполітики про плани команди Зеленського провести перепис населення: "Вже близько півроку діє робоча група"

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook написав заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін, коментуючи слова ідеолога команди Зеленського Руслана Стефанчука про те, що команда обраного президента має намір у перші 100 днів провести "аудит держави" і перепис населення України.

"Уже майже півроку діє робоча група з питань проведення перепису населення. Розроблено відповідне ТЗ. Заплановано пілотні переписи для тестування нових технологій, що будуть використовуватися переписувачами, яких ще треба буде навчити", - зазначив Золотухін.

Чиновник зазначив, що в процесі вивчення питання виникло кілька нових ідей.

"У рік пікових виплат за кредитами МВФ (2019) довелося б провести проект національного масштабу, вартість якого стартує з 200 млн грн. Здається, що це не дуже гарна ідея. Водночас у державних органах України наразі діє близько двох десятків різних баз даних із повними наборами даних на українців. Зокрема, тільки МОЗ на різних етапах впровадження реформи отримало близько 27 млн ​​записів про українців-пацієнтів. Біометричні паспорти також охоплюють великий обсяг громадян", - зазначив заступник міністра.

На думку Золотухіна, конвергенція цих даних дозволила б отримати первинну інформацію про кількість громадян України значно дешевшим способом.

"Це до того, що перед будь-якою заявою варто все ж опрацьовувати питання", - підсумував він.

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