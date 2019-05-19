Мінінформполітики про плани команди Зеленського провести перепис населення: "Вже близько півроку діє робоча група"

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook написав заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін, коментуючи слова ідеолога команди Зеленського Руслана Стефанчука про те, що команда обраного президента має намір у перші 100 днів провести "аудит держави" і перепис населення України.
"Уже майже півроку діє робоча група з питань проведення перепису населення. Розроблено відповідне ТЗ. Заплановано пілотні переписи для тестування нових технологій, що будуть використовуватися переписувачами, яких ще треба буде навчити", - зазначив Золотухін.
Чиновник зазначив, що в процесі вивчення питання виникло кілька нових ідей.
"У рік пікових виплат за кредитами МВФ (2019) довелося б провести проект національного масштабу, вартість якого стартує з 200 млн грн. Здається, що це не дуже гарна ідея. Водночас у державних органах України наразі діє близько двох десятків різних баз даних із повними наборами даних на українців. Зокрема, тільки МОЗ на різних етапах впровадження реформи отримало близько 27 млн записів про українців-пацієнтів. Біометричні паспорти також охоплюють великий обсяг громадян", - зазначив заступник міністра.
На думку Золотухіна, конвергенція цих даних дозволила б отримати первинну інформацію про кількість громадян України значно дешевшим способом.
"Це до того, що перед будь-якою заявою варто все ж опрацьовувати питання", - підсумував він.