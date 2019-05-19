За екс-главу Нацгвардії Аллерова внесли заставу, але він поки що під вартою, - адвокат

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Громадському" повідомив адвокат підозрюваного Ігор Мороз.

"Заставу внесли, але не відпустили, роблять все, щоб тримати його", - сказав адвокат.

За словами захисника, заставу внесли 17 травня (п'ятниця) після 18:00, тому, ймовірно, причиною затримки стало завершення робочого дня. Адвокат зазначає, що Аллерова мають відпустити наступного тижня.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, співробітники НАБУ затримали колишнього командувача Національної гвардії Юрія Аллерова.

Як наголошується в документі, підписаному детективом НАБУ, який узгоджений прокурором САП, Аллеров "обґрунтовано підозрюється в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, скоєним в особливо великих розмірах групою осіб за попередньою змовою".

Слідство встановило, що в 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (далі реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) і компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали побудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати в житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.

Однак згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилася від цих квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, який та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро "Червоний хутір").

Вартість цих квартир, як встановила проведена в рамках досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша оцінки квартир, які мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей.

Також у справі було затримано гендиректора "Укрбуд Девелопмент" Олега Майбороду та оцінювача майна Алісу Гринчук.

17 травня суд заарештував Аллерова на 60 діб із можливістю застави у 4,8 млн грн. Екс-главу Нацгвардії заарештували в залі суду.