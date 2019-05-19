Суд достроково зняв судимість із вбивці й екс-нардепа Лозінського

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це йдеться в матеріалах суду.

Екс-депутат звернувся до суду із заявою, в якій він просить зняти з нього судимість за вироком Дніпровського районного суду Києва від 20 квітня 2011 року, зміненого ухвалою Апеляційного суду Києва від 26 березня 2012 року і постановою Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ від 1 березня 2013 року.

Лозінській зазначив, що хоч чинним законодавством і забороняється дострокове зняття судимості із засуджених за тяжкі злочини, але він не може підпадати під цю норму, бо вона не має зворотної дії в часі і була прийнята пізніше, ніж він отримав вирок суду.

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Прокурор у судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання про зняття судимості, посилався на необґрунтованість клопотання і відсутність підстав, які обумовлюють дострокове зняття судімості.

Суд став на бік екс-депутата, зазначивши, що з моменту його звільнення з колонії минуло близько 3 років, тобто відповідно до норм раніше чинного законодавства, він відбув понад половину з необхідного терміну (6 років) для розгляду питання про зняття судимості.

Суд зазначив, що Лозінський після звільнення з квітня 2016 року займається створенням нових підприємств у сфері сільського господарства.

"Згідно характеристики Голованівської селищної ради Кіровоградської області від 15.03.2019 року Лозінський з 7.04.2016 року зарекомендував себе винятково з позитивного боку, ним була створена агрофірма "Вітчизна-Агро", також він є засновником і власником ще кількох підприємств на території Голованівського району. За цей час неодноразово надавав волонтерську допомогу бійцям у зоні АТО, за що має численні подяки від благодійних фондів, Національної спілки ветеранів і учасників бойових дій у зоні АТО, військового комісара Волноваського районного військкомату", - сказано в матеріалах суду.

Також підкреслюється, що екс -депутат неодноразово надавав благодійну допомогу освітнім, спортивним і дитячим установам, релігійним громадам, сім'ям загиблих у зоні АТО і у війні в Афганістані, активно бере участь у роботі ветеранських організацій району, постійно надаючи їм матеріальну підтримку.

Такі обставини, на думку суду, дають підстави вважати, що засуджений після відбуття покарання у вигляді позбавлення волі своєю зразковою поведінкою і сумлінним ставленням довів своє виправлення.

З огляду на це в травні поточного року суд достроково зняв судимість із Лозінського.

Нагадаємо, у квітні 2011 року Дніпровський райсуд Києва засудив Лозінського до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство з хуліганських мотивів В.Олійника, а також за незаконне зберігання та поводження зі зброєю та боєприпасами. Отже, з 6 статей обвинувачення, за якими прокуратура передавала матеріали справи стосовно В.Лозінського до суду, він був засуджений за двома статтями. Суд також зобов'язав Лозінського відшкодувати судові витрати за проведені експертизи у розмірі понад 10 тис. грн.

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Апеляційний суд Києва 26 березня 2013 року пом'якшив вирок В.Лозінському, зменшивши термін ув'язнення на 1 рік. Пізніше Вищий спеціалізований суд із розгляду кримінальних і цивільних справ, розглянувши касацію на вирок екс-нардепу, зменшив термін його ув'язнення на 4 роки.

23 грудня 2015 року Президент України Петро Порошенко підписав так званий "закон Савченко" - закон "Про удосконалення порядку зарахування судом попереднього ув'язнення в термін покарання", згідно з яким суди зобов'язані враховувати засудженим кожен день, проведений в СІЗО, як два дні відбування покарання.

У січні 2016 року ЗМІ повідомили, що Лозінський подав документи на перерахунок терміну за "законом Савченко" і його клопотання частково задоволено. 25 січня відбулися засідання щодо перерахунку терміну В.Лозінському, клопотання було задоволено частково, у відбутий термін було зараховано 4 роки і 36 днів, після чого він отримав право на умовно-дострокове звільнення.

Бориспільський районний суд Київської області прийняв рішення про умовно-дострокове звільнення Віктора Лозінського. Апеляційна інстанція залишила рішення суду без змін. Прокуратура оскаржила в касаційному порядку це рішення. Апеляційна інстанція залишила рішення суду без змін. Вищий спеціалізований суд України скасував рішення суду попередньої інстанції.