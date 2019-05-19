Ворог, не криючись, намагається використати період зміни влади в Україні, - Порошенко

Про це він заявив сьогодні, 19 травня, під час виступу на церемонії пам'яті жертв політичних репресій на території Національного історико-меморіального заповідника "Биківнянські могили", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу глави держави.

"Наразі необхідно гідно, без внутрішньополітичних потрясінь пройти період зміни влади. Йдеться не лише про набуття повноважень новообраним президентом України, а й про обрання складу Верховної Ради", - сказав Президент.

"Адже ворог, не криючись, намагається використати цей період політичної турбулентності для того, щоб зруйнувати наші досягнення на шляху реформ та європейської інтеграції. Посіяти у нашому суспільстві розбрат, ворожнечу та хаос, протиставити народ і владу, протиставити руками українців. Знищити українську державність", - заявив Порошенко.

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За його словами, головне завдання, що стоїть сьогодні перед відповідальними українськими політиками, - забезпечення наступності політики реформ, зміцнення інститутів української державності та продовження європейської та євроатлантичної інтеграції.

"Лише така політика дає можливість гарантувати підтримку наших союзників із Європи, США та інших держав, яку за будь-яку ціну зараз намагається зруйнувати Росія. І нам потрібно це абсолютно чітко розуміти", - підсумував він.

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