Повернення Портнова - символічний підсумок 5 років Порошенка і "ефективності" всіх призначених ним генпрокурорів, - Найєм

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив народний депутат Мустафа Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

Нардеп зазначив, що наразі ні Зеленський, ні Коломойський не могли і не можуть перешкодити або допомогти кому-небудь в'їжджати в Україну.

"Андрій Портнов повернувся в Україну за чинного Генпрокурора Юрія Луценка. Повернення колишнього заступника глави АП часів Віктора Януковича - це прямий наслідок і символічний підсумок п'яти років президентства Петра Порошенка і "ефективності" всіх призначених ним генеральних прокурорів.

Саме вони не змогли або не захотіли висунути Андрієві Портнову нічого ґрунтовнішого, ніж розкрадання власної зарплати. І саме їхня тупість, жадібність, продажність, бездіяльність і заангажованість стали однією з причин перемоги Володимира Зеленського", - написав Найєм.

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Він також висловив припущення, що Портнов співпрацюватиме з командою Зеленського, сприяючи переслідуванню команди Порошенка.

Нагадуємо, 19 травня стало відомо про повернення в Україну екс-заступник голови АП часів Януковича Андрія Портнова.

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