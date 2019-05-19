Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
19.05.19 14:53

"Дострокові вибори вигідні Зеленському та Порошенку, щоб не розгубити симпатиків до осені. Вакарчук відбере голоси у Порошенка" - соціолог Бекешкіна

Соціолог, директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна вважає, що дострокові вибори до Верховної Ради зараз найвигідніші Володимиру Зеленському та Петру Порошенку.

"Дострокові вибори вигідні Зеленському та Порошенку, щоб не розгубити симпатиків до осені. Вакарчук відбере голоси у Порошенка" - соціолог Бекешкіна

Про це вона заявила в інтерв'ю "Фактам", повідомляє Цензор.НЕТ.

Бекешкіна висловила думку, що для Зеленського зараз важливо якомога швидше розпустити Верховну Раду і призначити нові вибори. Вона переконана, що новообраний президент "легко знайде 100 осіб", щоб у складі своєї партії завести до Ради.

Соціолог погоджується, що Порошенку зараз також, як і Зеленському, було б вигідно провести дострокові вибори до Верховної Ради, оскільки до осені він може розгубити своїх симпатиків.

Дивіться також: Рада зробила незручності нам, ми зробимо незручності їм, - Зеленський. ВIДЕО

"Але в будь-якому разі, якщо вибори відбудуться зараз, у Зеленського в Раді буде переважна більшість", - підкреслила директор фонду "Демократичні ініціативи".

Говорячи про шанси партії Святослава Вакарчука на виборах до Верховної Ради, Бекешкіна зазначила, що "за Вакарчука голосуватимуть люди з електорального поля Петра Порошенка".

Читайте також: Вакарчук створює партію "Голос" і йде на парламентські вибори. ВIДЕО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100