"Дострокові вибори вигідні Зеленському та Порошенку, щоб не розгубити симпатиків до осені. Вакарчук відбере голоси у Порошенка" - соціолог Бекешкіна

Про це вона заявила в інтерв'ю "Фактам", повідомляє Цензор.НЕТ.

Бекешкіна висловила думку, що для Зеленського зараз важливо якомога швидше розпустити Верховну Раду і призначити нові вибори. Вона переконана, що новообраний президент "легко знайде 100 осіб", щоб у складі своєї партії завести до Ради.

Соціолог погоджується, що Порошенку зараз також, як і Зеленському, було б вигідно провести дострокові вибори до Верховної Ради, оскільки до осені він може розгубити своїх симпатиків.

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"Але в будь-якому разі, якщо вибори відбудуться зараз, у Зеленського в Раді буде переважна більшість", - підкреслила директор фонду "Демократичні ініціативи".

Говорячи про шанси партії Святослава Вакарчука на виборах до Верховної Ради, Бекешкіна зазначила, що "за Вакарчука голосуватимуть люди з електорального поля Петра Порошенка".

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