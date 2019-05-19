Герой АТО, учасник "Ігор Нескорених" десантник Калитюк одружився. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Форпост.

Сергій Калитюк - український військовик, десантник, молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

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19 червня 2014 року о 4:00 почалась військова операція, метою якої було висування в глибину території, знищення укріплень бойовиків в районі смт Ямпіль та звільнення населених пунктів. З Красного Лиману вирушили підрозділи десантників, яким було поставлене завдання взяти штурмом укріплений блокпост "Марс" російсько-терористичних угруповань, провести "зачистку" в передмісті Ямполя, захопити та утримувати ключові точки, зокрема міст через Сіверський Донець.

На світанку сили зведеного штурмового загону десантників вийшли виконувати завдання за підтримки артилерії. Перший штурм був невдалим, — десантники потрапили у засідку. Терористи пропустили дві машини колони і підірвали на керованому фугасі третю — машину управління 1В119 "Реостат". Унаслідок вибуху командир батареї Роман Прищепа дістав поранення у шию, механіку-водію Антону Воленку відірвало руку, старший сержант Максим Коваль дістав осколкові поранення, інші — контузії. Молодший Сержант Калитюк зазнав контузії, але зістрибнув з машини в бік лісосмуги і почав вести бій. Під час бою Калитюк дістав одну кулю у голову(пошкодившу череп), над лівим оком, та кілька кульових поранень у спину, відняло ноги. Чотири 9-міліметрові кулі пошкодили праву лопатку, пробили легеню, печінку, лімфовузол, ребра, зачепили хребет.

26 липня 2014 року за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, відзначений — нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

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